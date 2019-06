Di Rocco y el pedido de ambulancia: “Voy a hablar con el director del Hospital, no podemos jugar con la vida de la gente”

Luego de las explicaciones brindadas por el director del Centro Municipal de Salud, Javier Pizarro, sobre el episodio ocurrido el sábado en la cena del Centro de Jubilados y Pensionados al requerirse una ambulancia por una descompensación de uno de los asistentes al evento, el presidente de la institución, Roque Di Rocco, dijo a LU 24 que hablará con el funcionario “ya que no podemos estar jugando con la vida de la gente”.



“Hay demasiados protocolos para que venga la ambulancia, pero en cinco o diez minutos depende la vida de una persona, yo creo que tiene que estar a disposición las 24 h oras, este chico que me atendió, al que yo le dije que era el presidente del Centro de Jubilados, y le dije que la persona estaría sufriendo un infarto, por los síntomas que tenía, y me contestó que tenía que llamar a PAMI, y no hay otra opción, y me cortó”, relató.

“Creo que tendrían que ser un poco más respetuosos ante un problema de ese tipo; yo sabía que no era jubilado, y quiero que esto no suceda más, no podemos estar jugando con la vida de la gente”, finalizó.