Día de la Enfermería: “Es fundamental el cariño que nos tienen y que nos reconocen a todos”

21 noviembre, 2020 Leido: 124

En el Día Nacional de la Enfermería, LU 24 dialogó con Amalia Fuentealba, enfermera que se encuentra trabajando en Policoop, en el turno de hoy específicamente acompañada por Mirna Procaccini y Franco Souto.



Amalia comentó que es enfermera hace 16 años y que no deja de capacitarse, ama su profesión y por ello expresó que “me gusta hacer siempre alguna especialización nueva”.

La profesional de la salud manifestó que “lo más importante en nuestro caso es que nuestros socios nos esperan, nos están llamando siempre si no llegamos, a ver qué pasó que no fuimos” y que “es fundamental el cariño que nos tienen y que nos reconocen a todos”.

En un trabajo que se ha puesto a prueba y con mayor demanda que nunca con motivo de la pandemia, Amalia expresó que desde su trabajo en Policoop “hacemos domicilios, gabinete y viajes de media, corta y larga distancia”.

Cabe recordar que se conmemora la fecha porque fue el 21 de noviembre de 1935 cuando se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nuclea a los trabajadores enfermeros y enfermeras, en consonancia con el día de la Virgen de los Remedios. Posteriormente, fue el Ministerio de Salud de la Nación el que dispuso el 21 de noviembre como el Día de la Enfermería.

