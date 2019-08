Día de la Futbolista: Ferretti realizó video para Adidas con la historia de Elba Selva (video)

El tresarroyense Juan Pedro Ferretti, publicista que trabaja en la empresa VML Young & Rubicam, fue el realizador del video de ADIDAS que circula por estas horas en las redes sociales, en el marco del Día de la Futbolista, hoy 21 de Agosto, dando a conocer la historia de la mujer de 74 años que le convirtiera en México 4 goles a Inglaterra, en un mundial de fútbol que no fuera reconocido por la FIFA en 1971 y desconocido incluso por la AFA.

“Arrancamos en enero. Estábamos pensando en hacer algo con las chicas porque veíamos un cambio fuerte con el fútbol femenino. Yo soy curioso y me gusta buscar historias raras. Es así que traje el dato de un profe que entrenaba a abuelos y un día vieron que le dio una pelota a una mujer que hizo jueguitos y demás. Con lo cual, ante el asombro de todos, ella cuenta la historia de este mundial. Así fue como llevaron todo esto a la AFA que no sabía nada, y nadie sabía de este mundial, y quedó 40 años en el olvido. El año pasado por un movimiento feminista, pudieron instalar esto de que se tenga el Día de la Futbolista y eligieron el dia que Elba hizo el gol a Inglaterra. Teníamos el dato y había que hacer algo, por eso se nos ocurrió que en ese mundial tan precario, con tres goles capaz que no le habrían dado la pelota de ese momento, y la idea fue esa”, relató en detalle Juan Pedro.

Ferretti, comentó que decidieron después de saber esta historia filmar con ella: “No sabía nada y es muy tímida. Es una abuela con un físico de una chica. Juega al fútbol, entrena tres veces por día y come saludable con 74 años. Estaba muy emocionada. La entrevista duró una hora y realmente ella no lo esperaba. Fue hermoso el proceso y el detrás de escena. Sus ojos; transmite algo que es hermoso. Es como inspiracional, porque hay muchas chicas que juegan y la tienen como ídola. De hecho, ella menciona que se ve ella en Mariana Larroquette y cuando se da vuelta en el video, su cara es de sorpresa, porque es esta jugadora de la Selección Argentina de Fútbol que le entrega de regalo la pelota”.