Día de la Ingeniería Argentina: “En Tres Arroyos la construcción no se ha frenado”

El Día de la Ingeniería Argentina se celebra el 6 de junio de todos los años. El 6 de junio de 1870 egresó, del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo.

Es por ello que LU24 habló con el Ing. Nahuel Borcano y de cómo es su labor en el marco de la pandemia por Coronavirus y dijo que en este último año “en Tres Arroyos la construcción no se ha frenado”.



“La ingeniería es muy amplia y somos muchas ramas por lo tanto cada una podrá trabajar de distinta manera pero a todas nos ha afectado de alguna forma u otra”, expresó. En el caso de Borcano es ingeniero civil desde el 2008, “trabajamos con obras y como todos sabemos, la semana pasado tuvimos que frenar, en cuanto a provisión de materiales se complica, pero vamos trabajando a medida que se puede y acostumbrándonos a esta pandemia que esperemos que dentro de poco la dejemos en el olvido”.

Otra de las maneras de adaptar su profesión a este tiempo es utilizando las plataformas virtuales: “Hay proyectos que tenés que tratar con los comitentes en forma virtual para tratar de juntarse lo menos posible, y cuando ya lo tenés medio definido ahí si haces una reunión presencial”.

“En cuanto al Colegio de Ingenieros nosotros hemos hecho un sistema online, así que todo lo que es referido a visados y trabajos profesional se ha hecho mucho virtual. Los profesionales nos hemos acostumbrado, costó un poco al principio porque antes era todo presencial”, agregó.

Más allá de las restricciones, dijo que “lo que nos ponía un poco el freno era muchas veces los materiales, que las empresas no nos entrega materiales, es un poco complicado pero se va saliendo. Por ahí se atrasan algunas cosas pero hay que organizarse de otra forma, con mucha anticipación y en la medida que se pueda tener el stock para poder trabajar”.

“En cuanto a la construcción, Tres Arroyos es otro planeta porque yo tengo relación con otros colegas de otras zonas y no es la misma realidad, acá en Tres Arroyos la construcción no se ha frenado, al contrario. La verdad que en este año de pandemia vas a Claromecó y está lleno de obras, acá en Tres Arroyos lo mismo, hay mucho movimiento en cuanto a la construcción”, finalizó.

