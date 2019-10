Día de la Lealtad en el PJ: “recreamos nuestra doctrina sin avergonzarnos”

El Partido Justicialista de Tres Arroyos, a través de un comunicado de prensa, conmemora el Día de la Lealtad Peronista y asegura que es una jornada para “reflexionar sobre los acontecimientos que estamos atravesando; que podamos demostrar al mundo que recreamos nuestra doctrina sin avergonzarnos, ni ser obsecuentes de oportunistas que toman nuestro nombre solo para llegar, usufructuando en varios casos el sudor de los trabajadores, aquellos que Perón y Evita dignificaron para y por las clases populares”. En este sentido, invitan a celebrar los 73 años del movimiento en “la casa de todos los peronistas”, en la sede de Av. Rivadavia 429, este 17 de octubre, desde las 21:30 horas.



El texto completo es el siguiente:

EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE TRES ARROYOS , más presente que nunca en este Día de la Lealtad , considerado como el del nacimiento del peronismo hace 73 años. Recordando al General Juan Domingo Perón, desde la casa de todos los peronistas es oportuno citar una de sus tantas frases que resume el pensamiento del Movimiento Nacional Justicialista: “el mundo no resolverá nunca su situación en manos de sectarios y mercaderes porque los primeros son frutos de la pasión y la tiranía, y los segundos, víctimas del egoísmo y la avaricia. Si la humanidad no resuelve utilizar la justicia social, la comprensión y el amor, será inútil que reclame una paz que no se merece ni por méritos ni por la capacidad y honradez de los hombres en cuyas manos ha puesto su destino”. Felices de haber abrazado esta noble causa que es el Peronismo, es un día para reflexionar sobre los acontecimientos que estamos atravesando; que podamos demostrar al mundo que recreamos nuestra doctrina sin avergonzarnos, ni ser obsecuentes de oportunistas que toman nuestro nombre solo para llegar, usufructuando en varios casos el sudor de los trabajadores, aquellos que Perón y Evita dignificaron para y por las clases populares. No permitamos que se nos arrebate los principios fundacionales del Peronismo: Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica. Invitamos a todos los que siguen los lineamientos del movimiento Justicialista a celebrar los 73 años del peronismo en la casa de TODOS los peronistas, Rivadavia 429 este 17 de octubre a las 21:30 horas. Hay distintas clases de lealtades: la que nace del corazón, que es la que más vale, y la de la que son leales cuando no les conviene ser desleales”.