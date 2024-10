Día de la Lealtad: Kicillof llenó Berisso ante miles de personas

En un acto desarrollado este jueves sobre la calle Nueva York de Berisso, bajo el lema “Kilómetro 0 del peronismo”, el gobernador Axel Kicillof habló ante miles de manifestantes al conmemorar el Día de la Lealtad peronista.

En poco más de una hora, Kicillof habló de la actualidad política, con críticas a Milei y también clamó por la unidad del peronismo “para ponerle un freno el año que viene”, reiterando los conceptos de “La Patria no se Vende”, y “Lealtad al pueblo” como centrales de su discurso.

Asimismo, abogó por la unidad y recordó palabras de Perón cuando pidió “Únanse, sean más hermanos que nunca”, a la vez que dijo, en referencia a una posible puja para conducir el PJ que “no me interesa disputar ninguna interna”.

“Mi responsabilidad es ofrecer a los bonaerenses un escudo que atenúe lo que está haciendo Milei. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei”, acotó.

“A la derecha, le conviene nuestra división, nuestra fragmentación. Les conviene dañar este escudo llamado peronismo. Mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo: unidad, unidad, unidad. Los mejores días siempre fueron peronistas, los días más felices fueron con Cristina. Los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro. Falta mucho y no es momento de candidaturas”, expresó Kicillof.

“Ese futuro mejor lo vamos a hacer con el ejemplo de Perón, Evita, Néstor y Cristina, con nuestras convicciones para que escuche Milei: la dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción y la libertad solo es posible con justicia social, la vida no es un mercado y la patria no se vende. ¡Viva Perón, carajo!”, finalizó.

