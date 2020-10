Día de la Lealtad Peronista: “El pueblo defiende a los justos ganadores de las elecciones”

16 octubre, 2020 Leido: 11

El Partido Justicialista de Tres Arroyos, a través de un comunicado firmado por su presidenta, Adriana Guerrero, expresa en el marco del Día de la Lealtad Peronista que “hoy la historia parece repetirse, el pueblo sale a defender a la democracia, y a quienes fueron justos ganadores de las elecciones del año 2019 por mayoría. En medio de una pandemia que ha convulsionado al mundo, esta vez los peronistas sumamos muestras de lealtad desde nuestros hogares y lugares de trabajo a quienes nos representan”.

“En una actividad atípica, por las situación generada por el COVID 19, desde el PJ de Tres Arroyos acatamos el pedido del presidente de la Nación Alberto Fernández de no movilizarse para resguardar la salud de todos los argentinos, ante el incremento de contagiados que se ha presentado en los últimos días en el país, la provincia y especialmente en nuestra ciudad”, se explica.

“Cumpliendo los protocolos establecidos, a las 11 horas un grupo de compañeros depositará una ofrenda floral en los bustos del General Juan Domingo Perón y la compañera Eva Perón, para posteriormente encontrarnos a partir de las 13.00 en la marcha virtual por la plataforma https://75octubres.ar/ para celebrar el Día de la Lealtad y escuchar a nuestro presidente de la Nación, compañero Alberto Fernández”, agrega la nota.

El comunicado

El 17 de Octubre fue y será para la Argentina, desde 1945 el Día de la Lealtad. A lo largo de los años muy pocos son los acontecimientos que resisten al paso del tiempo sin sufrir alteraciones.

Aquel 17 de Octubre de 1945, Juan Domingo Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno y brindó a la multitud un discurso histórico, en el cual prometió seguir con su defensa a los trabajadores y les pidió que volvieran a sus hogares y pronuncia las siguientes palabras: “Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número”, aseguró Perón. En el discurso de esa noche, agregó: “Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha, ahora también, para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo”. Hoy la historia parece repetirse, el pueblo sale a defender a la democracia, y a quienes fueron justos ganadores de las elecciones del año 2019 por mayoría. En medio de una pandemia que ha convulsionado al mundo, esta vez los peronistas sumamos muestras de lealtad desde nuestros hogares, lugares de trabajo a quienes nos representan.

No hay duda que como dijo hace 75 años nuestro líder: “Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria”.

ASÍ NOS SENTIREMOS, LA PATRIA ES EL OTRO, TODOS SOMOS PARTE DEL MISMO SUEÑO, Y LO MAS IMPORTANTE ES LA VIDA.

CELEBRAR Y HONRAR AL PERONISMO DESDE CASA ES LEALTAD A LA VIDA, A LA PATRIA Y A LA DOCTRINA PERONISTA.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE TRES ARROYOS

PRESIDENTA: ADRIANA GUERRERO

