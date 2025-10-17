Dia de la madre: Salud en rosa en el CAPS 25 de Mayo

El equipo de salud, del CAPS 25 de mayo, realizo en vísperas del Día de la Madre y en concurrencia con el mes de prevención del cáncer de mama, se llevó a cabo la Jornada de Salud de la Mujer, una propuesta que tuvo como eje la promoción de la salud integral femenina y la concientización sobre la importancia de los controles preventivos, con especial énfasis en la mamografía como herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama.

Durante la mañana, las vecinas participaron de espacios de consejería, en los que se abordaron temas vinculados al autocuidado y la prevención.

Además, se entregaron órdenes de estudio, turnos para PAP y mamografías, y se ofreció atención personalizada para facilitar el acceso a los controles preventivos.

Cada mujer recibió también un plantín y el lazo rosa de la prevención, como símbolo del compromiso compartido con la salud y la vida, en un trabajo conjunto realizado por el equipo de Atención Primaria de la Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos.

