Día de la Memoria: Huracán recuerda a Carlos Rivada

24 marzo, 2020 Leido: 207

El Club Atlético Huracán, a través de una nota, recuerda a Carlos Rivada ”lamentablemente desaparecido durante la última dictadura militar”:

“El 24 de marzo de 1976 comenzaba una etapa por demás aciaga para nuestro país. La democracia era derrocada y los militares tomaron el poder. Su accionar al frente del Poder Ejecutivo trajo un sinnúmero de actos contrarios a derecho y violatorios de las libertades individuales y los derechos humanos. Por ello el día 24 de marzo se ha instituido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se conmemora en nuestro país a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Nuestro club no estuvo ajeno a las acciones dictatoriales del gobierno militar. El 3 de febrero de 1977 fue secuestrado nuestro jugador Carlos Alberto Rivada. Carlitos, ingeniero él, jugaba en primera división al fútbol y al básquet. Toda una rareza, pero en ambas disciplinas brillaba. Integró numerosos equipos campeones de Huracán. Días antes de su desaparición se festejó el título campeón del Oficial de básquet de 1976. Huracán solicitó a las autoridades de turno información sobre Rivada, pero no obtuvo respuesta alguna. Hasta el día de hoy, no se sabe nada respecto a que ocurrió con la vida de Carlos y de su esposa, Beatriz Loperena. En este día, que se recuerda un momento por demás triste para toda la Argentina, Huracán recuerda a Carlos Rivada, lamentablemente desaparecido durante la última dictadura militar”.

Volver