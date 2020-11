Día de la Música: Huala anunció concierto con alumnos por streaming en diciembre

22 noviembre, 2020 Leido: 8

En el Día de la Música, el guitarrista Bernardo Huala habló con LU 24 para referirse a sus inicios, dando cuenta que fue su padre quien le inculcó el interés y lo mandó a tomar las primeras clases, a la vez que anunció que el 19 de diciembre brindará un nuevo concierto por streaming, con algunos de sus alumnos como invitados.



Cómo empezó

“Mi papá conseguía una guitarra prestada y tocaba; después capaz que pasaban días hasta que volvía a conseguirla y volvía a tocar”, dijo, y describió que “me mandó, cerca de los diez años empecé con clases en forma particular, después a los 22 me fui a La Plata a estudiar formalmente y sigo estudiando e investigando cosas, con el privilegio, si se quiere, de poder compartir conciertos con la gente”, dijo.

“Hubo un freno en la cuarentena”

“Hubo un freno durante la cuarentena, yo venía dando clases y siempre programando actividades para el año antes de la pandemia, de hecho había tenido la oportunidad de ensayar en Buenos Aires en una comunidad y al llegar a casa empezó la cuarentena”.

Por streaming, el 19 de diciembre

Después me puse al tanto para dar clases de manera virtual, y mucha gente no aceptaba, pero de todos modos se abrieron otras oportunidades; hice dos conciertos por streaming, y el próximo será el 19 de diciembre, y seguramente cuando se habiliten las actividades, vemos que se van abriendo, creo que será gradual, pero se puede.

Tengo muchas ganas de tener algunos alumnos de invitados para el streaming, y poder compartir con ellos, hay oportunidades que la gente te brinda, yo recuerdo cuando Juan Nuñez me invitó a mí, fue tremendo, me acuerdo cuando tuve que pasar del lugar donde estaba sentado a la plataforma, creo que está bueno compartir con otras personas y me da mucho gusto hacerlo con alumnos”.

Volver