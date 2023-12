Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: salutación del comisario inspector Fernández

13 diciembre, 2023

Cada 13 de diciembre se celebra el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es una de las instituciones más antiguas del país. Se instauró el 24 de diciembre de 1821 y, desde entonces, se ha encargado de mantener el orden público y de velar por la seguridad de los ciudadanos bajo las órdenes provinciales.

Cabe señalar que esta fecha se eligió para conmemorar que ese mismo día del año 1880, cuando Argentina necesitaba consolidarse como Nación, la ciudad de Buenos Aires cedió su capital para el asentamiento de las autoridades federales, a partir de la Ley de Federalización de la ciudad de Buenos Aires, pasando a ser Capital Federal de la Nación Argentina, desvinculando su territorio de la provincia de Buenos Aires, bajo el mandato de Nicolás Avellaneda.

Saludo

El comisario inspector Juan Walter Fernández, jefe de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos, emitió el siguiente mensaje de salutación:

“En el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hago extensivo mi saludo a todos y cada uno de los integrantes de esta Institución, y en especial a los que trabajan mancomunadamente en el Partido de Tres Arroyos, quienes día a día afrontan diferentes situaciones, no limitándose solo a intervenir en hechos de inseguridad, sino también en conflictos vecinales o familiares, accidentes de tránsito, emergencias de salud, e incendios, entre otras.

La labor de nuestros efectivos es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, por ello, vaya mi saludo y felicitaciones, por su dedicación y compromiso demostrado con la comunidad tresarroyense a:

los integrantes de la Comisaría Tres Arroyos 1°; Comisaría Tres Arroyos 2° – Claromecó; Comisaría de la Mujer y Familia de Tres Arroyos; Subcomisaría Orense; Destacamento de Policía Reta; Puesto de Vigilancia Copetonas y Puesto de Vigilancia Balneario Orense, todos ellos integrantes de la Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos, agradeciendo profundamente también a los integrantes de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones Ts. As.; Cuerpo de Caballería Ts. As.; Comando de Patrullas Rural Ts. As.; Policía Seguridad Vial Ts. As.; Centro de Reentrenamiento Policial Ts. As.; Dirección de Narcotráfico de Bahía Blanca; División Inteligencia Criminal; Policía Científica; Centro de Despacho de Comunicaciones Ts. As.; Bomberos de Policía División De La Garma, quienes diariamente apoyan nuestras labores, y a quienes también les envió mis saludos”.

