Día de la radiofonía Argentina

27 agosto, 2025 0

Un día como hoy, 27 de agosto allá por 1920, nacía una nueva manera de comunicar. Nacía la radiofonía argentina. Cuatro amigos, con una misma misión, se trepaban a la terraza del teatro Coliseo en pleno centro porteño para transmitir por primera vez un contenido radial que los pocos vecinos que tenían la posibilidad de tener una radio en su hogar, llegaron a escuchar. Era la ópera Parcifal, con las dificultades técnicas lógicas de la época. A partir de ese momento esos “Locos de la azotea” quizá sin saber, le daban protagonismo a ese enorme mueble de madera que ocupaba la atención de las familias argentinas, a través de las noticias, los teleteatros y aquellos avisos parroquiales que centraban el interés de los radio escuchas de la época. Hoy la radio es el medio de comunicación que mantiene su vigencia sobre cualquier surgimiento tecnológico, acompañando en los confines del mundo a cada persona que así lo requiera.

Hoy el corazón de la radio palpita a través sus oyentes, encargados de mantener viva la magia intacta de quien a pesar de sus jóvenes 105 años sigue siendo la compañía diaria de los testigos y porque no cómplices, de este gran invento que nos informa, nos entretiene y por sobre todas las cosas, nos une.

LU24, la radio pionera en la región no es ajena a estos festejos que son reflejados en cada mensaje que los oyentes dejan a través de nuestros canales de comunicación.

Viva la radio. Por siempre. Para siempre.

Volver