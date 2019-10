Día de las Mujeres Rurales: “Si ocupamos un rol de liderazgo activo y preponderante empiezan a cambiar muchas cosas”

Al conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales, LU 24 dialogó con Soledad Cadenas, una de las dirigentes tresarroyenses que cuenta con amplia trayectoria en el ámbito rural y de representación. Consideró que si la mujer ocupara un rol de liderazgo, cambiaría la situación en el sector y en los consejos de administración.



“Faltan lugares que se abran para las mujeres en el ruralismo, porque en el ámbito estamos y somos muchas dentro de las entidades y del cooperativismo. Yo por ejemplo integro el grupo Mujeres Rurales Argentinas, y otro subgrupo, que es Mujeres Rurales Cooperativistas, pero no son reconocidas o no son conocidas en el ámbito, por su trabajo silencioso y al no ocupar un cargo importante pasan desapercibidas”, advirtió.

Mencionó también que las preocupaciones de las mujeres del sector, “siguen siendo las mismas, pero se ha mejorado en muchas cosas, donde antes tenía papel preponderante el hombre, pero no es lo mismo por ejemplo una mujer ruralista en el norte argentino, que en el sudeste de Buenos Aires. El desafío más grande que tenemos son los lugares que tenemos disponibles, para que se pueda ver el trabajo que hacemos. Si ocupamos un rol de liderazgo activo y preponderante empiezan a cambiar muchas cosas dentro del ámbito ruralista y de los consejos de administración”, señaló Cadenas.

A su entender, aún falta un trabajo en conjunto “entre hombres y mujeres; una discusión enserio del rol de la mujer. Yo noto como que si no estás en un lugar importante, no se te toma con la seriedad que corresponde. Falta discutir, pero que la discusión sea interesante”.