Día del Abogado: Con 58 años de profesión, “Perla” Villanueva sigue trabajando

29 agosto, 2022 Leido: 198

Marina Villanueva es la abogada con más años de ejercicio -58 ininterrumpidos- de la profesión en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, al que pertenece Tres Arroyos. Estudió toda la carrera en forma libre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo que le demandó unos seis años, durante los cuales viajó 12 horas en tren junto a su madre para rendir cada examen. “Terminada la carrera empecé a trabajar en Tres Arroyos, que es mi lugar, y como única mujer entonces, mis colegas hombres hacían apuestas, y me lo hacían saber, diciéndome que no iba a durar más de dos años en la profesión. Y acá estoy: sigo trabajando”, aseguró hoy a LU 24, en el Día del Abogado.

Sobre el funcionamiento de la justicia local, la reconocida “Perla” -que tiene cuatro hijos, dos de los cuales son abogados- aseguró que “la digitalización ha agilizado mucho todo; uno presenta una cédula a la mañana y a la tarde ya está diligenciada. Pero yo extraño verles la cara a los empleados, de hecho se los digo. Y no me voy a jubilar sin ver el Departamento Judicial de Tres Arroyos, que es difícil pero no imposible: si Necochea lo tiene, ¿por qué nosotros no?”, concluyó.

Volver