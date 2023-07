Día del Amigo: La Librería invita a festejar con varias propuestas

19 julio, 2023

“El Día el Amigo es muy especial y hemos lanzado una propuesta para festejarlo en La Librería, y ya desde hoy a la noche ya arrancan para el jueves ya está colmada la capacidad por lo que estamos pasando reservas para el viernes”, dijo Bruno Chiquette, responsable del lugar, a LU 24.

“Tenemos tres menús fijos del chef: Un lomo al malbec, una bondiola braseada a la cerveza al horno y un pollo relleno con espinaca y papas, acompañados todos con distintas guarniciones, y cinco postres a elección”, agregó.

“Luego de la cena La Librería se transforma un poco en bailable y en Chapas los más jóvenes eligen también el festejo del Día del Amigo”, sostuvo.

“A comparación de otros años no hay tantas propuestas porque no hay demandas, porque los jóvenes eligen los días para salir, creo que la noche está mucho más calma, no sólo en nuestro rubro, ya que los primeros recortes que se hacen van en ese sentido”, graficó.

“La gente se cuida más, y en vez de tomar un trago elaborado se tiran a los valores más bajos, la gente selecciona porque cuida un poco el bolsillo: un vaso de cerveza de medio litro está entre los 900 y 1200 pesos y el fernet de 400 mililitros de 1000 a 1500 pesos dependiendo del local: en La Librería que es una coctelería más detallada sale 1400 y en Chapas 1100”, explicó.

“Nosotros competimos hoy más con la previa que con otra cosa, que se hace hasta tarde”, relató.

