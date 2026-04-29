Día del Animal: “nos da mucha felicidad cuando buscan un perro adulto”, dijo Sol Bruno (audio)
Este miércoles 29 de abril se celebra el Día del Animal, conmemorando el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, defensor de los derechos de los animales.
Sol Bruno, de Pacma, dialogó con LU 24, y expresó en este especial día que “nos da mucha felicidad cuando los adoptantes buscan un perro adulto. Los vimos hechos bolsa y los vimos recuperarse. Ahora que están divinos, buscan una familia”.
Luego, relató una adopción concretada hace unos días “un hombre, Franco, se llevó dos perros. Venía por uno y se los llevó juntos para no separarlos porque estaban en el mismo canil”.
“La gente adopta cachorritos chiquitos. Crecen y la gente no los mira mucho. En este caso, Franco se llevó dos perros de siete meses”, expresó.
Después se refirió al proceso de adopción y la búsqueda de que sea responsable “hacemos una selección, buscamos una adopción responsable, el perro debe estar dentro de su hogar y su dueño debe pasearlo con correa. Nos acercamos a las casas, entrevistamos, vemos si están dadas las condiciones”.
Acerca de la situación económica, Pacma realiza una campaña para que la gente a través de un enlace en Facebook pueda donar pequeños montos de dinero “lo que pueda cada uno, es un granito de arena, para poder comprar el alimento”, dijo Sol.
El día 7 de junio se realizará una caminata recreativa para recaudar fondos a su total beneficio con una entrada de $5.000.