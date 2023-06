Día del Apicultor: “Es una pasión”, afirma José Luis Elizari

21 junio, 2023

El 21 de junio se celebra el Día Nacional del Apicultor para promover la actividad que no solo produce miel, sino también cera, polen, propóleos y jalea real.

José Luis Elizari es uno de los apicultores más longevos del distrito de Tres Arroyos. “Hace casi 50 años que empecé. Cuando era joven me entusiasmó una persona que tenía poquitas colmenas, miré cómo era y me gustó”, contó a LU 24.

“Comencé con muy pocas y llegué a tener 500 colmenas. Ahora, por la edad, vendí la mitad. Desde siempre me ayuda mi hija”, agregó.

Elizari comentó que se capacitó y recordó que “en la época de cosecha, ocupábamos un empleado, trabajábamos tres”.

En cuanto a la actualidad del sector, dijo que “tenemos bastante mal los precios. El kilo se está pagando 500 pesos en el tambor para exportar y tendría que ser, por lo menos, de 650 o 700 porque no nos dan los números por los elevados costos”.

“La apicultura es una pasión, dejé actividades que tenía paralelas a las colmenas para seguir con ellas. La calidad de la miel de esta zona es muy buena y el 98% de la producción se exporta”, finalizó.

Volver