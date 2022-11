Día del Bancario: este año no habrá asueto y los bancos abrirán mañana

6 noviembre, 2022

Aun cuando hoy se celebra el Día del Bancario, no laborable por la propia conquista de los trabajadores, mañana habrá atención normal en las entidades.

El Día del Bancario se celebra el 6 de noviembre en conmemoración a esa fecha del año 1924 cuando se constituyó formalmente la Asociación Bancaria, el gremio que los nuclea. En Tres Arroyos, La Bancaria reinauguró su sede días pasados, con importantes remodelaciones y en busca de revitalizar el contacto entre sus afiliados.

En el comunicado difundido, el sindicato hace un repaso de algunas de las conquistas logradas, consigna que se trata de un día no laborable pero no hace referencia a que el lunes no habrá atención, y sí destaca que este año percibirán un bono que inicia en $185.000, uno de los más altos acordados en las paritarias que los distintos sectores vienen manteniendo en una negociación marcada por la inflación.

“Como todos los años, las trabajadoras y trabajadores bancarios celebramos nuestro día en conmemoración de aquel 6 de noviembre de 1924, fecha que se constituyó formalmente la Asociación Bancaria.Desde nuestra fundación el Sindicato tuvo como premisa la lucha por la justicia social, la solidaridad en la unidad y la organización participativa; todo ello nos ha convertido en una de las organizaciones sindicales más sólidas, ya que, a largo de nuestra historia, hemos logrado importantes reivindicaciones y se han conquistados innumerables derechos, tales como la jornada laboral de siete horas y media, la defensa de las categorías, las vacaciones, así como el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo del salario entre tantas otras. Y seguimos conquistando nuevos derechos. Es importante resaltar que, en recientes paritarias, ha conseguido el pago de la guardería universal (para madres y padres bancarios), así como el pago de los gastos de conectividad a quienes hacen teletrabajo, además del aumento salarial, que en la última paritaria fue del 94.1%, siempre en resguardo de nuestros ingresos.

Recordemos que durante muchos años el “Día del Bancario” fue un día laborable para el sistema financiero y en el cual no percibíamos suma alguna en reconocimiento por nuestro día. Haber logrado que sea NO LABORABLE y que se pague un bono a modo de compensación (que este año inicia en $ 185.000), fue una CONQUISTA producto de la LUCHA de todos, así como de la participación de cada uno, de las afiliaciones y gracias a un SINDICATO FUERTE que lo hizo posible junto a ustedes. Que este 6 de noviembre de 2022, cuando se cumplen 98 años de la fundación de nuestra Asociación Bancaria, podamos seguir alzando la bandera de todas nuestras conquistas y que sea motivo de orgullo el que seamos uno de los gremios más fuertes y representativos de nuestro país. Que nada nos detenga en la lucha por la justicia y equidad para cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Defendamos nuestros derechos y ahora, más que nunca, ¡a seguir luchando! ¡¡¡Feliz día del bancario y bancaria!!!!”, finaliza el comunicado.

