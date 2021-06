Día del Bioquímico: “Debemos respetar medidas preventivas a pesar de la vacuna”

15 junio, 2021 Leido: 291

En el Día del Bioquímico, María Terrein, profesional que se desempeña en el Instituto Bioquímico Tres Arroyos, IBTA, sostuvo que a pesar de estar vacunados, se deben respetar las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, como el uso de barbijo, la distancia y el aislamiento social en casos positivos.

Terrein envió un saludo a sus colegas, que se encuentran trabajando en medio de la pandemia, y dijo inicialmente que, “la primera vez que íbamos a tomar una muestra para COVID íbamos como aterrados, no sabíamos con qué nos encontrábamos, y ahora se ha transformado en parte de la rutina”.

“Tuvimos que aprender a vestirnos y a desvestirnos, porque los riesgos estaban ahí; usar un barbijo continuamente de 95, fue todo un cambio; luego de tomar la muestra volver a nuestra memoria los movimientos que habíamos realizado y con la expectativa de si era positivo o negativo, pero ahora es como que está todo aceitado”, relató.

“El resultado se conoce en 24 horas, y se usa un sistema de PCR en real time. Hay personas que quedan con fracciones virales residuales, por lo que por más que estemos vacunados hay que mantener la precaución y los cuidados de usar el barbijo y mantener las distancias, ya que el virus va a ir actualizándose como sucede con el de la gripe”, agregó.

“Lo primero que nos preguntan los pacientes es cuando tomar las muestras; ya que de no ser precisos, podemos liberar a la persona como negativo y puede ser positivo; si el paciente esta asintomático, que este al menos en el tercer día de síntoma para hacer una PCR. También está la detección de antígenos que funciona muy bien en pacientes sintomáticos y se recomienda que este en el cuarto y séptimo día”, afirmó.

“En general el que viene a consultar es porque tuvo contacto y desde allí se empieza a contar los días, entre el séptimo y octavo día para realizar un hisopado, no antes porque el riesgo que de negativo es demasiado alto”, manifestó.

“En nuestro caso, los pacientes llaman, piden un turno y se les hace el hisopado, que es un poco molesto, es importante respetar los tiempos, porque la ansiedad de la gente quiere hacérselos ya; hay mucha gente que llama para informarse, incluso los fines de semana, pero les decimos que hay que esperar el momento justo; hemos tenido desde bebés hasta personas mayores para hisopar”, dijo.

“En un principio el factor de riesgo era la gente mayor, que afortunadamente ahora ya está vacunada pero ahora es mayor la cantidad de gente joven, que acude a hisoparse porque se los piden para un pre quirúrgico o para viajar; el número ha bajado pero hemos tenido 50 o 60 PCR y ahora ha bajado a unos 20. “Es una red que se arma, por lo que es muy importante el aislamiento y la distancia social; en el caso de los convivientes, cuando hay un positivo, deben respetarse los días de aislamiento recomendados por las autoridades sanitarias”, sostuvo.

Volver