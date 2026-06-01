Día del Bombero: Tres Arroyos celebra y también inaugura un museo en el cuartel (audio)

1 junio, 2026 0

El presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Eduardo Miqueleiz, se refirió en contacto con LU 24 a los aspectos organizativos de la celebración del Día del Bombero, este martes, donde se homenajeará al Cuerpo Activo, a la Reserva y los dirigentes, bomberos y miembros de la Comisión Directiva fallecidos.

“Las actividades comenzarán a las 8:30 con el izamiento del Pabellón Nacional en el acceso a la entidad por calle Domingo Vázquez con los integrantes en formación”, explicó.

El museo institucional “Roberto Rodríguez”

En la jornada, se inaugurará el museo institucional “Subcomandante Roberto Rodríguez”, “para recordar a quien durante muchos años fuera el Jefe del cuerpo”, manifestó y agregó que “seguidamente, se servirá el tradicional desayuno, a las 9:00 y luego se marchará en caravana hasta la Plaza Pellegrini donde se depositará una ofrenda floral en el Monumento al Bombero, tras lo cual, en el Osario del Cementerio Municipal, se hará un minuto de silencio y colocación de ofrenda floral, en memoria de bomberos, socios y miembros de la Comisión Directiva fallecidos”.

La situación económica

Miqueleiz hizo referencia a la situación económica que, al igual que a todas las instituciones afecta a la entidad, la que percibe por concesión del Bingo un 20 % para los gastos: “Tenemos la concesión, pero lo maneja una empresa, pero los gastos son constantes, la reposición de elementos que se dañan en las permanentes salidas, las cargas sociales también nos afectan, vendimos la escalera mecánica y tenemos una unidad Kangoo también a la venta”.

Chocolate y tortas, reconocimientos y ascensos, el domingo

Volviendo a la celebración, anticipó que el domingo 7 se hará un chocolate con tortas para festejar con la familia, y habrá reconocimientos para quienes cumplieron 15 o 25 años y se darán a conocer los ascensos, es un momento muy esperado”.

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