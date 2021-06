Día del Camarógrafo: “gracias a Dios puedo decir que amo lo que hago” aseguró Marisa Fernández

29 junio, 2021 Leido: 269

Cada 29 de Junio en Argentina se conmemora el Día del Camarógrafo, en honor al reportero argentino Leonardo Henrichsen, que fue fusilado en Santiago de Chile un 29 de junio de 1973 mientras realizaba una cobertura para Canal 13. En Tres Arroyos, Marisa Fernández es una de las camarógrafas que más años en el oficio lleva, y cuenta con innumerables anécdotas e imágenes grabadas consigo.

“Empecé cuando tenía 26 años, haciendo fiestas y cumpleaños, después entre en el canal, el 2004 o 2005 hasta el día de hoy” contó Marisa en primer lugar, y además, detalló cómo fue que llegó a ser camarógrafa: “yo quería comprarme una filmadora para irme de vacaciones, entonces lo conocí a Ariel Wolfran y me recomendó comprarme una grande, era un montón para irme de vacaciones, pero a mí siempre me gusto sacar fotos y todo, y me dijo que esa grande me iba a venir bárbaro para irme de vacaciones, era una cámara gigante, eran el doble que las de ahora, una Panasonic 8000, gracias a él arranque, a hacer fiestas, después me llevo a la Fiesta del Trigo”

“Gracias a Dios puedo decir que amo lo que hago” sostuvo Marisa orgullosa de su profesión, y además contó en LU24 algunas de las anécdotas que se le vienen a la cabeza en un día en el que se reconoce su labor. “Buenas hay muchas, pero me acuerdo un accidente en Monteagudo, que falleció una señora, son cosas que te marcan, pero había que estar y filmar”, también realizó un repaso por los recuerdos que le traen las visitas de personajes importantes a la ciudad, como artistas, presidentes, ex presidentes, ect.

