Día del Catequista: Viviana Goicoechea profesa la fe en San Mayol

21 agosto, 2024 0

La Iglesia Católica celebra cada 21 de agosto el Día del Catequista, en conmemoración de Pío X.

Ese Papa, que fue santificado, tuvo actuación preponderante a favor de la catequesis e hizo posible entre otras cosas impartir los sacramentos a los niños.

Viviana Goicoechea, catequista de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de San Mayol, dijo a LU 24 que “vivo en el campo, a cinco kilómetros de la localidad, y mis sobrinas me invitaron a dar. Fue un desafío grande”.

“Me siento orgullosa y muy agradecida por esta oportunidad que me dieron porque una va creciendo en la fe junto a las cuatro nenas que van: tres preparándose para confirmación y una para primera comunión”, expresó.

“Lo disfruto totalmente, es algo que nunca me imaginé y las chicas son muy transparentes, tienen el alma tan pura”, valoró.

Por otra parte, hizo hincapié en que “es muy difícil, en este momento que vivimos, lograr el respeto mutuo por nuestros procesos en la fe y creencias: esto se propone y no se impone”.

“El modo que les doy catequesis es basado en el amor y la rutina diaria, siempre con un paralelismo entre la lectura de la cita bíblica y la vida de ellas”, concluyó.

