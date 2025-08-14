Día del Cerealista: Pablo Fuente y la realidad del sector en Tres Arroyos

En recuerdo del primer embarque de trigo desde la Argentina al extranjero, realizado el 14 de agosto de 1926, se celebra hoy el Día del Cerealista.

Desde el Centro de Acopiadores de Cereales de Tres Arroyos, Pablo Fuente, gerente de la entidad, se refirió a la actualidad del sector, y dijo que “ha finalizado lo que es la cosecha de girasol y soja, y por suerte los rindes han sorprendido en varias zonas y han sido bueno, es lo que necesitábamos porque veníamos de una cosecha fina que la falta de precipitaciones hablaba de un 30% menos de rinde pero la gruesa que recibió lluvias en febrero y marzo hizo que mejorara el kilaje, ante la faltante de los kilos de fina”.

“Nos encontramos a la espera de la cosecha de maíz que hay bastante por levantar y que se comercializaría en agosto y septiembre; los valores durante todo el año están bastante ajustados, por cuestiones internacionales y que tienen que ver con las retenciones que cobra el gobierno nacional, son bastante ajustados por el aumento de los costos, por lo que la decisión de reducir las retenciones a la soja, al trigo y al maíz vienen a paliar un poco, principalmente en la soja, ayuda bastante y creo que es el camino a seguir”, explicó.

“Venimos de muchos años donde la producción es golpeada por estas medidas del gobierno, no hay reglas claras, y la unificación del tipo de cambio ha sido importante al igual que la baja de retenciones por lo que esperamos que estas medidas ayuden a la producción: lo vemos con otros países como Brasil porque tienen reglas de juego claras, triplicaron la producción y tenemos esperanza que este sea el camino en los próximos años para los productores”, sostuvo.

Sobre la marcha de la entidad, dijo finalmente que “estamos trabajando mucho con el girasol en el laboratorio, siempre al servicio del socio”.

