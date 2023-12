Día del Ciclista: el testimonio de Carlos Prieto

Este 5 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Ciclista en homenaje a Remigio Saavedra que un día como hoy, pero de 1981, repitió la gesta que había logrado 38 años antes: unir Mendoza con Buenos Aires pedaleando. Ante esto y en diálogo con LU 24 en la mañana de este martes, el deportista local, Carlos Prieto, comentó sobre lo que es este día y la actividad para él.

En tal sentido, Prieto, de 76 años, comentó: “hace poco salí segundo en lo que fue la competencia de los 7 lagos, que se hizo de Villa La Angostura hasta San Martín de Los Andes, fueron un total de 110 kilómetros y tardé un total de 4 horas 12 minutos. La bicicleta es mi modo de locomoción”.

Y agregó: “yo llegué a hacer cuatro horas de entrenamiento por día, porque lo que se necesitaba en el sur era subir y bajar. A su vez, había que hacer una adaptación. Venía de 3 años sin correr y me terminaron convenciendo. Fui y creo que me fue muy bien. En mi categoría de Rural Bike en lo que es la Provincia de Buenos Aires, tuve la suerte de ganar en muchas partes.”

Finalmente, sobre sus sensaciones a bordo de la bicicleta, concluyó: “es estar en libertad completa. A mí me sucede que tengo todo el paisaje, el aire y el solo para mí. Eso es gratis y no tener que pagar nada, depende sólo de tu voluntad, luego de arrancar notas un cambio y te sentís mejor”.

