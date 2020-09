Día del Empleado de Comercio: “Nunca se dejó de atender en pandemia y es muy loable”

26 septiembre, 2020 Leido: 79

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Tres Arroyos, Roberto Di Palma, saludó a todos los mercantiles en su día y consideró “loable” la actitud desarrollada durante la pandemia al continuar brindando el servicio y mantener el abastecimiento de la población. Alertó que CAME no firmó el acuerdo salarial recientemente anunciado e intervino el Ministerio de Trabajo.



“El día es hoy y se traslada al lunes que será feriado para los trabajadores mercantiles. Los empleados de comercio, este año hemos sido esenciales y creo que nos merecemos un tratamiento especial por este día. Nunca se dejó de atender y es muy loable esto y todo funcionó en pandemia para que la gente estuviera abastecida”, remarcó.

En materia salarial, informó que se había firmado un acuerdo de incremento de 5 mil pesos durante el lapso de los meses comprendidos de septiembre a marzo del 2021, con una clausula de revisión en enero. Intervino el Ministerio de Trabajo y hay una Conciliación Obligatoria porque una de las cámaras firmantes no está de acuerdo con el monto y estamos tratando de llegar a un acuerdo con CAME que no lo está y por eso no está homologado el acuerdo”, detalló.

Di Palma aseguró que “por suerte no hemos tenido que atravesar la caída de muchos puestos de trabajo por la pandemia; en estos días desembarca una firma de supermercados de Mar del Plata que ocupará 20 personas y siempre hay altas y bajas”.

Mencionó por otro lado, que ayer realizaron el sorteo de 20 órdenes de compra de 20 mil pesos en el marco de la celebración del día de los mercantiles.

En relación a la obra de las instalaciones de la farmacia contó que se financió con fondos propios en su totalidad, y que está finalizada prácticamente. En tanto agregó que la tercerización de la guardería funciona bien y que “el servicio para el mercantil es el mismo en este sentido. Arribamos a un acuerdo que ha sido muy saludable”.

Volver