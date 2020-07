Día del locutor: “hay que estar en el lugar y el momento justo”, dijo Ricardo Posatti

3 julio, 2020 Leido: 2

En el día del locutor, Ricardo Posatti, una de las voces más reconocidas en el ámbito publicitario, habló con LU 24 en el marco de este día tan importante.

Posatti, que cuenta con alrededor de 20 años de trayectoria habló de sus inicios y recordó el día en el que tuvo su primera oportunidad en esta profesión: “estuve en el lugar y el momento justo. Fue un momento en el que un trabajador se ausentó por estar enfermo y tuve mi oportunidad, y a partir de allí comencé a dar mis primeros pasos”

El reconocido locutor es la voz de distintos comerciales que han sido muy escuchados en nuestro país: “en un momento de mi vida hice algo de aire también, me gustaba, pero por diversas cuestiones me terminé dedicando a la locución comercial que es lo que más me gusta”.

En este sentido, Posatti lamentó la cuarentena porque “se pierden las relaciones personales. Esto de grabar de manera online te convierte en un contacto de teléfono, uno iba al estudio y se encontraba con locutores y otros trabajadores, ahora con el tema de internet y demás eso no se puede lograr”.

Volver