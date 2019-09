Día del Maestro: impusieron los nombres de Azqueta, Carrera, Marochi y Tano a calles de Chaves

En el Día del Maestro, la municipalidad de Chaves inauguró los nuevos nomencladores de calles con los nombres de las maestras Alicia Azqueta, Elsa Marochi y Ana María Tano, y de los choferes Rubén y Edgardo Carrera, fallecidos en el trágico accidente vial acontecido en 1988 cuando volvían de una jornada en defensa de la educación pública, y que desde entonces se convirtieran en una bandera de la derechos docentes en Gonzales Chaves.



Junto a los familiares, concejales, docentes, funcionarios del gobierno municipal y la presencia del intendente Marcelo Santillán, el acto se inició en la plaza 25 de Mayo, donde se homenajeó a los docentes con la colocación de una ofrenda floral en el monumento que las recuerda.

Allí, la ex docente Ethel Theaux, expresó: “Este 11 de setiembre es un día especial para quienes elegimos una tarea tan amplia, tan difícil, y tan comprometida como es ser guía de la educación de los niños”.

Reflexionó que el paso del tiempo cambia las cosas y genera “problemas diversos donde el maestro debe estar siempre alerta, porque somos los pilares de una construcción constante para que los niños puedan sonreír frente a las dificultades que nos toca vivir”.

“Esto suena a utopía”, indicó, y aseguró que “si estamos comprometidos con nuestra vocación no debe resultarnos imposible lograrlo: los estudiantes necesitan una mano cálida para que sepan que no están solos, porque la comprensión es una herramienta necesaria para que descubran y se abran al conocimiento del mundo”.

“Sigo sosteniendo que a pesar de esas dificultades no debemos bajar los brazos y buscar luces y no sombras para lograr nuestra responsabilidad como educadores”, concluyó.

Nuevas calles

A través de la Ordenanza N° 3416 sancionada por el Concejo Deliberante, se impuso el nombre de las recordadas maestras y de los choferes a cuatro calles, como “una manera de dejar plasmado para las generaciones futuras una parte de nuestra historia”, dice la norma.

Las calles inauguradas fueron la “1” y “2” (ubicadas entre Jujuy y Madariaga) que llevarán los nombres de Alicia Azqueta y de Rubén y Edgardo Carrera, respectivamente; y la “3” y “4” (ubicadas en el barrio PYM) que pasarán a denominarse Elsa Raquel Marochi y Ana María Tano.

La ordenanza reza "que el 13 de abril de 1988 es un día que quedó tristemente marcado en la comunidad chavense (...), y que imponer el nombre de las maestras y de la familia Carrera a calles “de nuestro pueblo es una forma de honrar su memoria y rendir homenaje a quienes luchan por sus convicciones en defensa de los derechos de todos”.