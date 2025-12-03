Día del médico: Norma Gaido y Juan Abad, eméritos

La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, llevó adelante un acto en el marco del Día del Médico en el cual resultaron reconocidos los profesionales tresarroyenses Norma Gaido Bas y Juan Abad.

El acto se desarrolló, tal como anticipara LU 24, a principios de noviembre, en la capital provincial este miércoles.

Tanto Gaido como Abad fueron declarados médicos eméritos en base a su labor y trayectoria, por haber brindado servicios durante 50 años o más de forma ininterrumpida y por haber sido prestadores de la Federación.

