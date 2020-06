Día del Medio Ambiente: presentan el Programa “Ecoladrillo” para todo el distrito

El secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’Annunzio, anunció la puesta en marcha en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, de la campaña del Ecoladrillo en todo el Distrito. Es un proyecto que se lleva delante de manera conjunta con miembros de la comunidad de San Francisco de Bellocq; referentes de la Planta de Separación de Residuos de dicha localidad, la Subsecretaría de Servicios Urbanos y Paseos Públicos Municipal y Transporte Malvinas S. R. L.

“Es un día para reflexionar y en este marco, quería anunciar el lanzamiento de un programa en el que se busca, que el primer eslabón del sistema de gestión de residuos domiciliarios que son las viviendas, nos ayuden a aplicar las 3R: reducir, reusar y reciclar”, dijo D’Annunzio.

Mencionó que para este objetivo se trabajó “junto a Federico Barrosos Lelouche de la localidad y entendido en el tema, el encargado de la Planta de Separación de Residuos de San Francisco de Bellocq. Ellos tienen un proyecto interesante que se implementa en otras parte del mundo que son los ecoladrillos”.



Advirtió que si colabora cada vecino “será una reducción en la generación de plásticos que llegan a la planta y muchas veces no tienen un destino de procesos de reciclado y van al relleno sanitario y tenemos inconvenientes o se esparcen”.

Explicó que “estos plásticos se colocan en una botella de gaseosa y se coloca una vez llena, la tapa y este se utilizará con un fin social por parte del municipio y reciclado también, porque le damos un uso en este sentido. Se trabajó en conjunto entre la Secretaría e interviene la planta de la localidad, la Subsecretaria de Servicios Urbanos y Paseos Públicos Municipal además de Transporte Malvinas”.

Detalló además que una vez rellenas las botellas “deberán entregarlas en la delegación de la localidad o en la Secretaría de Gestión Ambiental; depositarlos en el basurin junto a los residuos, los silos de reciclaje distribuidos y los puntos verdes o campanas también. Buscamos que nos acompañen”.

Por su parte, uno de los miembros que encabezó la iniciativa, Federico Barroso Lelouche, explicó que trabaja en el proyecto comunitario de la localidad hace más de 7 años “la problemática ambiental es uno de los principales elementos que trabajamos. Este proyecto, lo iniciamos con niños y niñas y adolescentes de la localidad, en un trabajo de concientización y empezamos a buscar soluciones eficientes a problemáticas que ya existían. El tema puntual es que en la cinta de tratamiento de la planta, hay algunos elementos plásticos que pasan de largo, que no existe forma de reciclar como lo son envoltorios y demás. Entonces, de reusarlos y cambiándoles el uso original surgió esto. El mismo consumidor es el que trata sus propios residuos. Estos plástico, no llegan a la planta. Se rellena una botella con plásticos pequeños y envoltorios que entran allí. Hay que apisonarla para que no tenga aire y luego se tapa y sirve de aislante además de ser un elemento constructivo. Es aislante térmico y acústico”, destacó a los medios.

Por su parte, Marco Taboada, responsable de la Planta en San Francisco de Bellocq, indicó que “estamos entusiasmados con el proyecto, porque le es funcional a la planta, ya que una de las problemáticas es el rellano sanitario y si logramos destinar este plástico a algo más productivo, le extendemos la vida al relleno sanitario y si bien se trata de la mejor manera y se usa bien, si le sacamos plástico es importante. La bolsa que se vuela también es un problema”, puntualizó.



