Día del Niño: Fundación Renzo cambia el lugar del festejo

19 julio, 2024 0

La Fundación Renzo Antonelli se encuentra organizando el festejo del Día del Niño que realizará el sábado 17 de agosto. En ese sentido, desde hace aproximadamente un mes lleva a cabo la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y golosinas.

“Lamentablemente este año no es abierto para toda la ciudad porque no lo podemos hacer en el cuartel de Bomberos Voluntarios, será en mi casa de Reina Margarita 851 y no hay lugar para todos”, explicó a LU 24 la referente Patricia Barrionuevo.

Quienes puedan colaborar, contactarse a través de Instagram o Facebook, como Patricia Barrionuevo, o Fundación Renzo Solidaria Tres Arroyos, por teléfono al 2983-343113 o directamente en la dirección mencionada.

