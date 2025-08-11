Día del nutricionista: El testimonio de Carolina Tedesco

11 agosto, 2025 0

“Me gusta mucho y creo que es una síntesis porque vengo de un papá médico y una mamá psicóloga y pienso que la nutrición puede ayudar a prevenir un montón de cosas, y eso es lo que me gustó desde la carrera, me gusta trabajar desde antes para tener salud”, dijo Carolina Tedesco, quien tiene su espacio en las mañanas de LU 24, los viernes.

“He tenido sobrepeso, he tenido obesidad, pero también quiero sacar ese concepto de sacar el concepto de dieta permanente, por lo que son las bases que me han llevado a ser lo que soy hoy: tardé nueve años en recibirme, es mi segunda carrera, y lo hice aprendiendo un montón de cosas; la formación la tengo desde la comunicación, de mi carrera de base, y he podido integrar todo mejor de lo que pensé, uno piensa que un relacionista publico no tiene nada que ver, pero no es así, lo hice, con las dificultades que tiene estudiar en la vida adulta”, explicó.

“Tengo muy internalizado lo que es trabajar en red para los profesionales, me gusta mucho formar equipos, trabajar con otros colegas y otras disciplinas que considero que son fundamentales para el abordaje integral de la persona: yo trabajo desde hace dos años y veo mucha diferencia a cuando entré a estudiar la carrera, veo que se ha modificado mucho en estos últimos diez años lo que es la nutrición que es cambiar el estilo de alimentación para tener una mejor calidad de vida, empezar a ver a la alimentación como algo amigable; todos podemos comer bien en la medida de las acciones que tomemos”, definió.

“Me gusta y está dentro de mí poder ser facilitadora y darle a la persona determinadas herramientas, uno a veces puede detectar de qué manera puede ayudar a otra persona y eso me encanta, aunque el aporte es del otro, uno solamente facilita lo que vienen a buscar en una consulta nutricional”, concluyó.

Volver