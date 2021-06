Día del Padre: Guerra pidió “ser prudentes” y exhortó a “seguir con los cuidados”

16 junio, 2021 Leido: 28

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, tras encabezar la habitual reunión de los miércoles del Comité de Crisis, habló con los medias de prensa y pidió “seguir manteniendo los cuidados” ya que “es importante poder sostener la Fase 3” a la que accedió recientemente el distrito. Además, solicitó “ser prudentes” ante la celebración del Día del Padre.

El funcionario consideró que “el hecho de subir o bajar de fase no es para manifestar ni un éxito ni un fracaso sino que simplemente está dirigido a ciertas cuestiones permisivas. Nosotros a esta posibilidad la vemos con muy buenos ojos por el tema de la vuelta a la presencialidad de las clases que es uno de los elementos más importantes que nos permite esto, aparte de ciertas actividades económicas que también van a verse beneficiadas”, sostuvo.

Guerra expresó que “es importante poder sostener este tipo de situación. Más allá de que los números epidemiológicos nos están dando la posibilidad de acceder a esta fase, tenemos que ser constantes y consistentes en poder mantenerla siguiendo con todas las medidas de prevención y cuidado: uso del barbijo, distanciamiento social e higiene, y evitar las reuniones sociales y familiares amplias, que son las fuentes más importantes de los contagios”.

Por otra parte, refirió que “de todas formas, desde lo local, y como se permite, se mantienen unas restricciones un poco más estrictas en cuanto a la circulación, que también consideramos que es un elemento fundamental que intervino en el descenso del número de casos”.



Disminución de internaciones y consultas

En cuanto a las internaciones, indicó que “las salas generales tienen una ocupación cercana al 65 por ciento y en las terapias intensivas no nos vemos con la premura de tener que forzar la habilitación de camas ni tampoco derivar pacientes”.

“Hemos visto también en esta última semana que la necesidad de arribo a estos sistemas de internación ha venido disminuyendo como así también la consulta al consultorio de patologías respiratorias y febriles. Eso nos da un aliciente para permitirnos trabajar de una forma más cómoda y que el personal de salud no se vea sobrecargado extremo aunque el agotamiento ya está”, afirmó.

Vacunación: 23.856 dosis aplicadas

Respecto a la vacunación, informó que hasta ayer se llevaban aplicadas 23.856 dosis, siendo 5.201 las personas que recibieron las dos. “La realidad es que lograr la inmunidad del rebaño como se habla cuando hay distintas cepas circulando no se puede. Por eso es importante que haya la mayor cantidad de gente inmunizada para que existan menos posibilidades de sufrir efectos graves o mortales de la enfermedad, que es a lo que están dirigidas las vacunas y no a evitar los contagios”, explicó.

Guerra, además, confirmó que “en estos momentos Orense no registra casos activos”.

“Aprovechemos esta situación que le sirve a los chicos para volver a las clases y también a aquellos que tienen que seguir trabajando y sostener un comercio o actividad. Mantengamos las medidas de cuidado porque nos van a quedar dos o tres meses complejos”, advirtió.

Día del Padre

Finalmente, ante la celebración este domingo del Día del Padre, pidió que “tratemos de ser prudentes, pensar que estos festejos podemos dilatarlos, tenerlos un poco más adelante, cuando las condiciones sanitarias sean óptimas para poder realizarlos”.

Volver