“Para el Día del Padre se notó que hubo menos movimiento, la gente tiene deseos de gastar pero no cuenta con el poder adquisitivo suficiente”, afirmó por LU 24 el secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, Roberto Di Palma.

“La pandemia afectó muchísimo a la economía del consumidor, el salario ha perdido mucho poder adquisitivo y se nota mucho, sobre todo en los productos que no son de primera necesidad. Para el Día el Padre se notó que hubo menos movimiento, la gente tiene deseos de gastar pero no tiene el poder adquisitivo suficiente. Lo sufrimos todos, el comerciante, el empleado, todo el mundo”, lamentó.

“Es muy importante lo que cuestan las cosas de todos los días. Cuando te vas a surtir al supermercado, a la verdulería, la carnicería, te lleva una importantísima erogación del salario. Eso hace que la rueda del consumo esté más deprimida. Es un momento muy dificil y por eso el gremio no pudo conseguir un aumento más acorde a la inflación que hay porque hay muchas empresas a las que les cuesta poder pagarlo”, añadió.

A nivel nacional el Sindicato Empleados de Comercio logró un incremento salarial del 32 por ciento a abonarse en cuatro cuotas del 8 por ciento cada una hasta febrero de 2022.

Di Palma señaló que “el primer pago fue en mayo, el segundo es para septiembre, el tercero será en enero de 2022 y el cuarto en febrero del año que viene”.

En tanto, explicó que “para enero está prevista una cláusula de revisión por si la inflación supera ese 32 por ciento, que yo descuento que va a pasar, y se tendrá que aplicar” al tiempo que informó que “un empleado inicial para febrero del año que viene estaría cobrando 74.700 pesos”.

Consideró que “lo más razonable es haber estado alrededor del 40 por ciento, por lo menos para no haber perdido tanto. Estamos en 300 y pico de dólares mensuales, nunca habíamos ganado tan poco. Se han quedado muchísimos los sueldos en todo orden, no solamente para los empleados de comercio”.

