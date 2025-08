Día del Panadero: Actualidad y recuerdos de la mano de Manuel Salgado

4 agosto, 2025 0

Este lunes es el Día del Panadero, por lo que LU 24 habló con Manuel Salgado, secretario general del Sindicato de Obreros Panaderos de Tres Arroyos, quien se refirió a la situación por la que atraviesa el sector, y afirmó que “en Provincia de Buenos Aires, respecto a los salarios estamos un poco mejor, pero los incrementos son del uno y medio, el uno, lo que no alcanza”.

En Tres Arroyos por ahora no han cerrado panaderías como sucede en La Plata o Mar del Plata; es más, hay escasez de panaderías: me estuvieron llamando de Claromecó para incorporar personal, pero es difícil, porque tienen que alquilar allá, porque no se consigue, está muy difícil todo, pero vamos a seguir, ahora tenemos la ventaja que hay hornos rotativos que hoy en una semana un ayudante te cocina, no es como antes”.

Yo arranqué el 7 de julio del 69 y me jubilé en julio del 2018, arranqué en la Panadería La Francesa, en Alsina y Azcuénaga, donde hay ahora un pelotero y después me fui a Viamonte y Caseros hasta que me jubilé.

Sobre como fueron sus primeros pasos, dijo “los hice en Panadería San José, a media cuadra de la plaza del árbol que era de un tío mío, y después me enteré de que precisaban en La Francesa, fui, me probaron y así empecé”.

“Amasar no es fácil, pero con el correr del tiempo, uno se acostumbra, ahora se hacen muchas cosas como los sándwiches de miga, prepizzas, pan de salvado: antes era pan Felipe, galleta y galleta grande de campo. El miñón y la flautita fueron después, y también se hizo en su momento el pan económico, tipo flauta”.

Podemos decir que hoy no se tira manteca al techo, pero estamos bien, habrá algunos cien panaderos y ahora hay muchas mujeres trabajando”.

Volver