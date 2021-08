Día del Panadero: el sindicato sorteará un auto 0 kilómetro y 11 motos

2 agosto, 2021 Leido: 125

Manuel Salgado, Secretario General del Sindicato de Obreros Empleados Panaderos, en diálogo con LU 24, dio detalles sobre el sorteo que se realizará este miércoles 4 de agosto, en celebración al Día del Panadero. “Hay un auto cero kilómetro y 11 motos, que serán sorteados entre las filiales que corresponden a la Agrupación 4 de Agosto”, dijo.



“Somos 30 filiales, en el caso de ganar un premio no participaríamos del resto. Son 12 premios, en el caso de que el auto salga en nuestra ciudad no participaríamos de las motos. Si nuestro distrito es ganador, el auto o las motos se sortearían entre los 90 afiliados que tenemos. La chaces son muy grandes”, manifestó.

“Además, tenemos un televisor de 32 pulgadas, un una cafetera eléctrica, pava eléctrica y un parlante de bluetooth, eso solo se sortea entre los afiliados de Tres Arroyos. En el caso de que ganamos algo el miércoles, lo pospondríamos a estos premios para otra oportunidad”, agregó.

“Hay afiliados en Claromecó, Orense, Chaves, San Cayetano y en De la Garma”, informó.

“Vamos a designar un número a cada uno de los afiliados y lo sortearemos con ellos. Lo vamos a hacer el viernes a las 2 de la tarde, pero depende de lo que pase el miércoles”, adjudicó.

“Se va a realizar a las 11 de la mañana vía Zoom, ojala salga. En el caso mío yo no participó, algunos de la comisión si porque son panaderos que están en actividad”, finalizó.

Volver