Día del Payador: Emocionado acto protocolar frente al Monumento

23 julio, 2022 Leido: 54

Un sencillo y emotivo acto se realizó este sábado en el Monumento al Payador y el Resero, sito en la intersección de Avenida Libertad y Aníbal Ponce, al conmemorarse el Día del Payador.

El mismo contó con la presencia del intendente Carlos Sánchez, Luis Barrionuevo, concejales, funcionarios municipales, La Abanderada Ana María, el presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Simonetti, y público que acompañó la iniciativa.

Se izó por primera vez la Bandera del Payador, junto a la bandera del distrito de Tres Arroyos, y el Pabellón Nacional. La del Payador fue creada y diseñada en el 2020 por Barrionuevo, la única en el país, con la figura central de Gabino Ezeiza e izada conjuntamente por el intendente Sánchez, la Dra. Claudia Cittadino y La Abanderada Ana María.

“Gracias de corazón por venir, por acompañarnos en este día” dijo Luis Barrionuevo, quien reseñó la inauguración del Monumento en el año 2005 al que calificó como “un orgullo para Tres Arroyos”, idea que nació luego de una gira realizada por diferentes lugares, a semejanza del ya existente a Santos Vega, en General Lavalle.

Recordó mediante una décima el apoyo brindado en los primeros momentos por la ex senadora Graciela De Leo, para luego solicitarle al intendente el acompañamiento para colocar una ofrenda floral.

También hizo referencia al trabajo realizado por el ex Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Roberto Pissani en su momento para la erección del Monumento.

Carlos Sánchez: “Gracias Luis, Tres Arroyos te acompaña y además te admira”

Al usar de la palabra el intendente Carlos Sánchez se dirigió a los presentes y afirmó: “Es un orgullo y un honor, no solamente como intendente sino como tresarroyense de que me hayas hecho transitar este camino que llevás vos, trabajando por el Payador, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestros abuelos, trabajo que tiene que ver con el trabajo y la perseverancia. He conocido a un hombre como Luis con muchas maneras de trabajar: en el campo, como domador, como payador, siempre con mucha perseverancia”.

“Hace ya más de 20 años que estamos junto a Luis con sus proyectos: vino un día a la Municipalidad para decir queremos un monumento, y ahí está el monumento, y otro día me dijo voy a hacer una bandera, y ahí está la bandera, y un día me dijo voy a hacer un libro, el que presentó en su Cascallares, es un hombre que no olvida de donde salió, y hoy lo presenta en Tres Arroyos; creo que esto que ha planteado hoy acá, que no en muchos lugares se hace, esto es importante para nuestra historia, para nuestros lugares, esto de mantener vivo esto del Payador, de la Tradición: Gracias Luis por esto, gracias por la bandera, por la enseñanza de cómo hacer una payada, de enseñar la técnica, gracias por la casa del Payador en Cascallares, gracias nuevamente: Tres Arroyos te acompaña y además te admira”, finalizó.

