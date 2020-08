Día del Peluquero: de Tucumán a Tres Arroyos

En este Día del Peluquero, hablaron con LU 24 Víctor Hugo y Elsa Barrionuevo, “los tucumanos”, que tienen su peluquería en calle Olavarría 64, un lugar donde los clientes se van con un buen corte y una sonrisa.

Víctor Hugo, dijo en primera instancia que “no sé si quedan conformes con el trabajo pero por lo menos se divierten. Pasamos unas mañanas y tardes muy amenas, con los clientes tenemos mucha confianza y pasamos a ser amigos”.

“Llevo 26 años de profesión, empecé un 2 de enero del año 1994. Junto con mis hermanos y la familia hemos estado trabajando y pasándola bien. Me enseñó mi madre, he aprendido mucho con la familia, también hice muchos cursos”, indicó.

“Yo tenía mi peluquería en Tucumán y hay gente que cuando voy de vuelta me pide que le corte el pelo”, explicó.

Víctor Hugo aprovechó además para mandar un saludo grande a todos los colegas.

Elsa en tanto, lleva 53 años cortando el pelo y como peluquera en un local lleva 48: “yo empecé en Tucumán desde muy chiquita, en esa época la peluquería no tenía el auge que tiene ahora. Si ahora me vieran estarían chochos mis padres, pero en esa época ellos veían que no tenía futuro”, dijo.

“De mis cuatro hijos, tres son peluqueros por decisión propia, tenemos unos cuantos de familia”, finalizó.

