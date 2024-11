Día del Periodista Deportivo: Hablamos con Daniel Mollo

7 noviembre, 2024 0

En el Día del Periodista Deportivo, LU 24 habló con Daniel Mollo, el reconocido relator que trabaja en Radio Mitre y fue nominado este año al Premio Martín Fierro.

“Es bienvenida la sangre nueva en la profesión, ya que le suman nuevos cambios en el trabajo, aunque siempre reniego con las autoridades del Círculo Deportivo por los derechos del periodista”, sostuvo.

Afirmó que “me enoja que haya personas que pueden hablar con los jugadores y personas que no, yo creo que a Messi no le molestaría hablar con cualquier persona sea o no periodista”.

Daniel destacó que “en mis comienzos podíamos entrevistar al protagonista sin ningún inconveniente, cabe destacar que a los jugadores no les molesta que lo entrevisten, esto afecta mucho porque muchas personas se quedan afuera”.

Fútbol actual

Se refirió también al mal presente de Boca y consideró que Fernando Gago debe reforzar la defensa y el mediocampo. “Todo triunfo ayuda a seguir mejorando”, dijo tras la goleada a Godoy Cruz.

“Está bueno que los grandes del torneo argentino estén en la pelea del campeonato, ganaron River y Racing y se prenden en la conversación”, finalizó.

Volver