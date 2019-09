Día del Profesor: “Eduqué a medio Tres Arroyos”, recordó Ema Recalde

En el Día del Profesor, Ema Recalde, quien desempeñó la labor durante 44 años en diferentes establecimientos educativos de la ciudad, aseguró por LU 24 que educó “a medio Tres Arroyos”.



La profesora de matemáticas recordó que “empecé a los 19 años en la Escuela Industrial y termine casi con 65 en el Colegio Nacional, como directora de la Unidad Académica”.

“Eduqué a medio Tres Arroyos y no pude hacerlo con mis hijos”, lamentó al evocar las palabras que oportunamente le dijo su padre, también docente.

“Yo recibo mucho cariño, un saludo al alma es cuando me dicen usted fue profesora mía", afirmó al tiempo que agregó “encuentro chicos que van a buscar los nietos al colegio y eso me mueve un poco la estantería”.

Sobre los cambios, evaluó que “la sociedad está distinta y la escuela es un ente dentro de ella, no puedo pretender que siga igual. Si yo tengo que entrar hoy en un aula, no podría hacerlo”, admitió.

“No digo que sea mejor o peor, son etapas y formas distintas. Antes se cultivaban valores que ahora no, presencias, yo a veces escucho programas de televisión y no saben quiénes fueron los integrantes de la Primera Junta o no conocen las canciones patrias. Fue distinto, hoy sabrán otras cosas de tecnología o informática que nosotros no”, reflexionó.

Por otra parte, no vaciló al asegurar que “la tarea del docente está desvalorizada”. “La función no es la de dar de comer sino instruir, hoy lamentablemente es más la segunda que la primera”, añadió.

En tanto, contó que “lo más importante de mi vida en cuanto a compromiso fue formar, la transferencia es lo fundamental”, sostuvo.

También dijo que “fueron muy felices los años en la enseñanza primaria, en la Escuela 16” y rescató “la experiencia del nocturno en el Colegio Nacional que me ha dejado lo que lucha para estudiar gente que trabajaba. Nunca es tarde para estudiar”, finalizó.