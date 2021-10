Día del Psicólogo: Silvina González y la pandemia como “una oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos y vivir de otra manera”

13 octubre, 2021 Leido: 92

En el día del Psicólogo, Silvina González –que lleva 25 años de ejercicio de su profesión- recordó con la radio los orígenes de su vocación, que se remontan a la secundaria, y que se completaron con la formación como licenciada en Mar del Plata y un doctorado en la Universidad del Salvador. Y también reflexionó acerca de lo importante que es “acompañar a las personas en su proceso de crecimiento personal y recibir la confianza, porque quien viene a resolver sus cuestiones comparte su historia de vida, su intimidad, sus conflictos, y uno le hace de espejo, lo acompaña, en un camino que tiene muchísimo aprendizaje”.

“Estaba viviendo en otro país, por una circunstancia particular, y tuve la oportunidad de cursar la materia en el secundario, muy bien dada, y me enamoré. Nunca dudé, siempre supe que era lo que quería hacer”, aseguró.

Desde ese momento tampoco dejó de capacitarse, de hecho en este momento está haciendo otro posgrado. “Como en toda profesión, es importante no quedarse. Lo que busco siempre es achicar los plazos de sufrimiento de la gente, a través de herramientas para que esos procesos se acorten y la persona no esté siete o diez años en terapia para resolver algo cuando existe la posibilidad de lograrlo en menos tiempo”, sostuvo.

Finalmente se refirió a la demanda particular que implicó la pandemia, que describió en dos grandes grupos: “están los que se han encerrado, se han replegado sobre sí mismos y no les ha gustado lo que han visto entonces han empezado a hacer procesos de crisis existencial, de tipo depresivos, y por el otro lado los que han desarrollado trastornos de ansiedad, ataques de pánico o de ira. Es lo que estamos viendo con varios colegas con los que suelo comunicarme tanto acá como en otras ciudades. Y estamos todos un poco desbordados con la demanda. Esta pandemia es un desafío y una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y empezar a vivir de otra manera”, consideró.

