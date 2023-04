Día del Sodero: la palabra de un trabajador, Juan Carlos Ramos

10 abril, 2023

Cada 10 de abril se celebra en Argentina el Día del Sodero. LU 24 habló con Juan Carlos Ramos, quien desde hace 35 años se desempeña en Soda IVESS.

“Entré como ayudante de repartidor a los negocios, salíamos a las siete y media, recargábamos a las 11 y seguíamos repartiendo hasta las tres de la tarde, y volvíamos a las siete, repartíamos unos 300 esqueletos de fierro”, dijo.

“En su momento me tocó clasificar sifones; el sifón antiguo era una artesanía, y ahora el sifón plástico adelantó muchísimo pero no es lo mismo, el de vidrio es más higiénico”.

Ramos dijo que “en su momento no hubo competencia con el sifón automático Drago, y aclaró que “la procesadora de soda inyecta más presión que el sifón Drago, es totalmente distinto”.

