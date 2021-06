Día del trabajador de la carne: “lo celebramos con la tranquilidad de tener trabajo” sostuvo Néstor García

En 1947 se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados en Argentina, y ese 10 de junio, se instauró como el día del trabajador de la carne. Néstor García es, en Tres Arroyos, el Secretario General del Sindicato de la Carne y comentó en LU24 sobre cómo se encuentra el sector actualmente luego de diversas adversidades que ha tenido que atravesar en el último tiempo.

“Venimos de un tiempo difícil, una meseta, y empezamos nuevamente a repuntar en alguna medida y hoy nos encontramos en medio de una situación que no tendríamos por qué vivirla” manifestó refiriéndose principalmente al cierre de exportaciones de carne.

En ese sentido, recordó situaciones que llevaron, por ejemplo en el año 2006 a que 17 mil trabajadores de este gremio quedaran sin trabajo, y en este contexto, indicó que “la verdad es que pasar un 10 de junio, si bien tenemos muchos motivos para festejar, festejarlo con un paro, con un cierre de exportaciones, con mucha preocupación justamente ayer tuvimos una reunión en Buenos Aires en la que se planteó el grave problema que esto puede acarrear”. Además sostuvo que otra inquietud del sector es poder acceder a la vacunación “ya que somos personal esencial, también fuéramos declarados personal esencial también para la vacunación” porque “el personal de la carne no ha dejado de trabajar en ningún momento durante la pandemia”.

Asimismo, expresó que éste día que en otras ocasiones celebran con cenas y agasajos, hoy en día “lo celebramos con la tranquilidad de tener trabajo, que es lo esencial para cada jefe y jefa de hogar, pero preocupados porque la situación no es de las mejores en este contexto” y puntualizó “el trabajador siempre queda al medio, al chacarero nunca le va a faltar el plato de comida, ni al empresario ni al el estado, al que le va a faltar es al trabajador”.

Para finalizar, comentó que localmente son 350 las que pertenecen a este rubro, de los cuales 167 pertenecen al Frigorífico Anselmo e indicó “es un numero bastante grande, es una fuente de trabajo bastante importante, como es Capriata también”.

