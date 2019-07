Día del Trabajador de la Electricidad: Para Leguizamón “esta vez no tenemos nada para festejar”

En el Día del Trabajador de la Electricidad, Miguel Leguizamón, responsable del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, aseguró que luego del aumento de tarifas registrado en todo el país, el sistema cooperativo está atravesando un momento difícil.

“En la Cooperativa de Tres Arroyos estamos complicados. Llevo hace casi 40 años en esto y ni con el otro gobierno que tampoco teníamos tarifa, llegamos a estar en este extremo. En la provincia, unas 15 cooperativas están en la misma situación. Tal vez hoy paguemos culpas de lo que antes no se aplicaba”, sostuvo.



“Cualquier negocio hoy con dos o tres heladeras, paga entre 7 y 8 mil pesos de energía y cómo se lo paga y los trabajadores vemos que al pueblo no le alcanza. La gente no llega a pagar y a la cooperativa se le pone difícil llegar y ahí empezás a pagar intereses altísimos”, reflexionó desde el Sindicato.

Leguizamón indicó que “hoy los trabajadores estamos poniendo un gran esfuerzo para que la cooperativa siga funcionando, porque nos ahorcan de todos lados. La gente paga, pero a veces recién después del 20 y a la cooperativa donde se atrasa una semana le empiezan a correr los intereses y no hay plata que alcance”.

Consideró además, que estas políticas vienen en contra del sistema cooperativo. “No les interesa y vienen a la carga por este sistema. Hoy somos 110 y si fuera una empresa privada nos queríamos con 60”.

Mencionó que son actualmente en total 200 empleados con todos los servicios. “Somos 167 afiliados activos, además están las localidades”.

Asimismo, remarcó que “es el primer año que nos pasa, pero en junio cumplimos los 70 años y no pudimos hacer la fiesta porque hicimos los números y no llegamos. Porque además tenemos 11 empleados como gremio. Esta vez no tenemos motivos para festejar, al contrario, estamos resignando parte del sueldo para poder seguir trabajando”.