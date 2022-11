Día del Utilero: “El reconocimiento de los chicos es impagable”, afirmó Eduardo Iturrart

10 noviembre, 2022

Cada 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Utilero. Eduardo Iturrart, de Colegiales, visitó la audición deportiva de LU 24 para contar detalles de la tarea que realiza con pasión y mucho cariño.

Eduardo recordó: “Yo de chico me crié en el barrio, jugué en Colegiales, jugaron mis hijos, me fui enganchando en el club hasta el día de hoy. Arranqué con el “Negro” Navarro en Escuelita y Pre-Décima. Se jugaba los domingos a la mañana. Le daba una mano a los chicos y el reconocimiento de ellos es impagable: te llaman profe. Siempre me respetaron desde los pibes hasta la Primera”, afirmó.

“Un domingo de utilería es llegar, te llevan la ropa de los jugadores, la doblás junto a las medias y los pantalones en la mesa por número. Esperás a que el técnico dé la lista y le das al jugador el número elegido. También las canilleras y alguna otra cosa”, explicó.

“Muchos de los chicos que vi hoy están en Primera, el caso de Agustín Barrionuevo, el “Pollito” Mainini, Tomás Blas y Gino Di Rocco. También Alonso, nuestro arquero. En los clubes los jugadores quedan y los cuerpos técnicos se van. El utilero es el primero en llegar y el último en irse”, contó.

“El utilero entrega la ropa dobladita y ordenada y les inculcamos a los jugadores que la devuelvan en ese estado, ganen, empaten o pierdan. Es formación para los chicos, es para la vida. Estoy evaluando de no seguir con Tercera y Primera el año próximo, con inferiores continúo hasta fin de año. Me ha tocado ver chicos lesionados, que en el debut se rompen, eso te duele, es común el llanto de los pibes al haber errado un gol o penal o porque perdieron, eso se ve en el vestuario y uno está ahí para consolarlo”, sostuvo.

“También la alegría se festeja en el vestuario si ganás o sos campeón” añadió y contó una anécdota: “en la última etapa de Cacho Córdoba en Tercera, yo estaba pasando un momento malo económico, me llaman al salón de fiestas y estaban los chicos de 7ª que habían juntado plata entre ellos para entregármela a mí: eso es una cosa impagable. El utilero no cobra por el trabajo lo hace de corazón por amor al club y a la camiseta”.

“Me tocó compartir el vestuario en Primera con el Flaco López, que vino de Lanús y hoy está en el Palmeiras. Es un señor, una humildad, merece todo lo que le pasa, es un crack. Nos comunicamos siempre por Facebook. Creo que viene ahora cuando inauguremos los vestuarios nuevos”, destacó.

Por último, expresó: “tengo que mencionar al utilero de Villa, el “Negro “Quintana, lo que hace es espectacular, un laburador incansable. Siempre digo que el utilero tiene más alegrías que tristezas”.

