Día del Veterinario: “Volvería a elegir la profesión”, aseguró “Ticho” Groenenberg

6 agosto, 2024

Cada 6 de agosto se celebra en Argentina el Día del Médico Veterinario. Esta fecha sirve como homenaje a la labor, estudio y preparación de una profesión que trabaja por el cuidado, bienestar y salud de los animales. La iniciativa surgió en honor a la creación de uno de los primeros establecimientos universitarios de esta área en nuestro país.

Enrique “Ticho” Groenenberg, referente en Tres Arroyos y la zona, dijo a LU 24 que “la volvería a elegir”.

“Ejercí durante 37 años y dejé cuando me dediqué a la política”, afirmó el exconcejal de Juntos por el Cambio.

Asimismo, se mostró orgulloso por “tener dos hijos veterinarios que me reemplazaron en la función con los clientes que tenía”.

“Tuve muchas más satisfacciones que tristezas y si hoy tuviera nuevamente 18 años volvería a elegir la profesión porque me gustó mucho, la pude realizar con mucha alegría y muy buena relación con la gente de campo”, acentuó quien también fuera presidente del Círculo Médico Veterinario de Tres Arroyos.

Tras destacar los avances tecnológicos, sostuvo que “en Argentina hay cada vez más veterinarios que se dedican a pequeños animales”.

Finalmente, Groenenberg saludó a todos sus colegas.

Por qué se celebra cada 6 de agosto

Hasta casi finales del siglo XVIII nuestro país no tenía carreras superiores relacionadas a la veterinaria y la agronomía. Para desarrollarse en estas profesiones era necesario emigrar. Los profesionales que se desempeñaban en estas áreas eran todos extranjeros o habían estudiado en otros países.

Por eso, en 1872, Eduardo Olivera, argentino recibido de agrónomo en Francia, creó el Instituto Agrícola Santa Catalina, lo que se conoció como el primer centro académico nacional en especializarse en estas disciplinas. El 6 de agosto de 1883 se dictaron las primeras clases en este predio ubicado en la localidad de Lavallol, Buenos Aires, y en honor a esa fecha hoy tenemos el Día del Médico Veterinario en Argentina.

