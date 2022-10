Día internacional de acción por la despatologización trans

20 octubre, 2022

La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad estará realizando el viernes 21 de octubre, una jornada artística y de sensibilización en el marco del día internacional de acción por la despatologización trans.

Como logro de los activismos trans internacionales, la transexualidad ya no es considerada por la OMS una enfermedad mental. Esto quiere decir que, ya no debe ser diagnosticada y tampoco necesita tratamiento.

En el año 2018, la OMS pasó a considerarla como una “incongruencia de género” y se incluyó en el capítulo “condiciones relacionadas con la salud sexual” de la CIE-11, renovando así el manual de clasificación internacional de enfermedades pendiente de actualización desde el año 1990.

Si bien se sacó de los listados de enfermedades, es importante sostener la crítica hacia el término “incongruencia”, ya que refuerza la creencia de que lo ‘normal’ es la forma en que las personas cisgénero – heterosexuales (quienes se identifican con el sexo asignado al nacer y sienten atracción sexo-afectiva por el género opuesto), llevan adelante su género.

En ese marco, el viernes 21 desde las 10 am en la Plaza Francia, con motivo de intervenir artísticamente uno de sus bancos y visibilizar las demandas pendientes invitan a todos a participar.

