Día Internacional de las Librerías: El testimonio de Antonella Couto

11 noviembre, 2023

Este 11 noviembre es un día muy especial para todos aquellos que disfrutan de la compañía de un buen libro. Porque no es un día cualquiera, sino el Día de las Librerías, aquel en el que se celebra el amor que la gente profesa hacia los libros, y hacia el lugar donde puede encontrarlos, las librerías.

Antonella Couto, empleada de LUMI Libros, dio su testimonio en diálogo con LU 24 y comentó: “yo que soy devoradora de libros desde que nací es el sueño de mi vida estar trabajando acá. Es hermoso encontrar ese libro, ese autor o esa historia en el que tanto niños como adultos se enganchan”.

Y enfatizó: “creo que leer no tiene ninguna desventaja, no me parece que haya libro que sea malo. Te estimula el pensamiento, la imaginación y es algo que la pantalla no lo puede provocar. Es un avance enorme lo que se ha dado en estos tiempos en lo referido a la tecnología, pero no se si a futuro será tan bueno en un futuro para a uno en cuánto a la inteligencia.”

“tengo un mínimo de 15 libros por mes y he leído hasta 22 por mes. No consumo casi tele y es difícil recomendar por todos los que he leído. Pero el que más me marcó fue El Fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde, porque tenía 8 años y la portada me voló la cabeza. Para mí fue un antes y un después, porque todo tenía un final feliz y cuando leí El Ruiseñor y la Rosa, me hizo entender que no todo es tan bonito. Me dio ese descubrimiento de ver que hay mucho más para leer”, explicó Couto.

Y agregó: “también me gustó mucho Los crímenes de la calle morgue de Edgar Allan Poe y fue mi primer policial a los 11 años. Y la primera saga que leí fue El Señor de los Anillos, la introducción al mundo de la fantasía en la forma en la que Tolkien lo ha narrado es increíble. La leí creo que 10 veces.”

Finalmente, recomendó tres libros y concluyó: “Recomiendo a quién quiera leer en estos tiempos los siguientes libros: Cómo vender una casa embrujada del autor Grady Henrix (Editorial Minotauro), Los chicos de Biloxi del autor John Grisham (Editorial Penguin Random House) y Todo muere salvo el mar de la autora colombiana María del Mar Ramón (Seix Barral)”.

