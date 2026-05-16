Día Mundial de la “Hipertensión Arterial” (audio)

16 mayo, 2026 61

Cada 17 de mayo se conmemora el día Mundial de la Hipertensión Arterial con el objetivo de concientizar a las personas sobre la importancia de controlarse previniendo el riesgo cardiovascular.

Franco de Francesco Medico Cardiólogo de Adolfo Gonzales Chaves, Especialista en hipertensión arterial Matricula Provincial 119700, fue consultado por LU 24 y dijo “dicha condición es un enfermedad, que aparece sin previo aviso”

“Todas las personas debemos controlar nuestros valores a diario, y tiene que darle entre 90 y 140, si es superior tendrán que consultarle a su médico”.

“La principal causa de esta condición es la obesidad, los fumadores también son propensos a tener presión arterial, por otro lado, consumir sal es otro de los factores que empeoran su enfermedad, a diario solo debemos consumir 5 gramos”.

“Una estadística demuestra que el 35 por ciento de la población argentina es hipertensa y solo el 25 por ciento esta bien tratado, y sino se atienden pueden sufrir un infarto, ACV u otras alteraciones”.

“La primera causa de quienes padecen Alzheimer u otras demencias es vascular, por eso debemos educar a las personas para que puedan controlarse sin inconvenientes”, aseguró.

“El paciente hipertenso en verano disminuye su presión, pero en invierno aumenta, esto hace que el corazón bombee más fuerte y se hipertrofie. Nosotros como médicos debemos enseñarles a nuestros pacientes”, contó.

“Por semana deben caminar 150 minutos, mejorar su calidad de sueño, no usar el celular en horarios de descanso de esta manera evitarán el sedentarismo y la obesidad”, concluyó.

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