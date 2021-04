Día Mundial de la Salud: “Gracias a nuestro equipo por cuidar a la comunidad”

El 7 de abril de cada año, desde 1948, se celebra el Día Mundial de la Salud, para conmemorar la fundación de la OMS y además para incentivar a otras organizaciones, estados, instituciones de salud, y a la sociedad en general, a transformar sus hábitos y cuidar su salud para un futuro más sano.

En este sentido, desde el Hospital Pirovano se expresa que “este año la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en el esfuerzo que deben hacer los estados nacionales, provinciales y locales para dar a su comunidad una la cobertura sanitaria universal, debido a que actualmente millones de personas siguen sin tener la posibilidad de atención médica. A nivel mundial esta desigualdad se hizo más evidente en el transcurso de la pandemia, no fue así en Tres Arroyos”.

“En territorios geográficos pequeños y bien preparados como el nuestro, se arbitraron todas las estrategias posibles en cuanto a la creación, generación e implementación de políticas públicas eficientes y eficaces para dar la respuesta que la comunidad necesitaba. Se unificó el sistema de salud. Se trabajó con las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Amigos de nuestro centro de salud tuvo el rol más relevante para canalizar los aportes de los tresarroyenses y aún seguimos y seguiremos trabajando en realizar todas y cada una de las modificaciones que el sistema nos demande para atender de la mejor manera a nuestros pacientes.

En pandemia, podemos decir que este postulado de construir un mundo más justo y saludable, lo hacemos entre todos. Y en este sentido queremos agradecer fuertemente a todo el personal de salud de Tres Arroyos, el profesionalismo, el esfuerzo y el amor que han puesto todo este año en su trabajo, ya que es inconmensurable. Sabemos que estamos ante las puertas de la segunda ola de Covid ya en nuestra provincia. Sabemos que vamos a tener que seguir trabajando y que nos tocará un año muy intenso. Ya no partimos de cero y si bien conocemos más sobre Covid y estamos más preparados tenemos con nosotros un año de desgaste. Por esto necesitamos pedirle a nuestra comunidad en este día que se hace foco en el cuidado de la salud, y se lo seguiremos pidiendo todos los días, que por favor cumpla con las medidas de prevención”, aseguran categóricas las autoridades de Salud del distrito.

“El uso de barbijo, la higiene de manos, la distancia social de 2 metros, no realizar reuniones sociales de más de 10 personas sigue siendo indispensable. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, tenemos una campaña de vacunación en marcha pero esto no es suficiente. Necesitamos que nuestra comunidad se siga cuidando y se lo pedimos fervorosamente en este Día Mundial de la Salud”, finalizan los directores del Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos.

