(audio)Día Mundial del Alzheimer: Silvina Belizán y el abordaje de la enfermedad

21 septiembre, 2025 3

La Especialista en Psicología Clínica Comunitaria Silvina Belizán, en los estudios de LU 24 se refirió, en el Día Mundial del Alzheimer, a las características que presenta a enfermedad.

La fecha tiene como objetivo concientizar sobre esta enfermedad y contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

Qué es

El Alzheimer es un tipo de demencia neurodegenerativa, la más frecuente entre los adultos mayores, cuyos síntomas están relacionados con las funciones más complejas a nivel intelectual como la afección de la memoria de trabajo, la toma de decisiones, los problemas de atención y también se observan síntomas neuropsiquiátricos como apatía, irritabilidad, depresión, entre otros, como las alteraciones del sueño.

Belizán recomendó “prestar cuidado a los síntomas, y se refirió asimismo al entorno familiar y su comportamiento una vez detectada la enfermedad, que requiere de un examen clínico, pruebas de laboratorio, imágenes y evaluación neuropsicológica”.

“Es muy importante para la comunidad poder hablar de estas patologías sobre todo para la atención de los adultos mayores”, expresó.

